Gent: fans met play-off-abonnement krijgen voorrang voor bekertickets 14 februari 2019

De abonnees die op 1 mei mee willen naar Brussel voor de bekerfinale, zullen ook een play-off-abonnement moeten aanschaffen, ongeacht of het play-off 1 of play-off 2 wordt. Daarmee wil AA Gent naar eigen zeggen 'de trouwste fans' belonen. Dat het dringen zou worden, werd ook AA Gent duidelijk. Daarom kwam de club al snel met een statement dat abonnees hoe dan ook voorrang zouden krijgen. Geruststellend, ware het niet dat de club vandaag uitpakte met een slim trucje: enkel 'de trouwste fans' krijgen voorrang, en dat zijn volgens AA Gent enkel de abonnees die óók een mini-abonnement kopen voor de play-offs. Ongeacht of dat nu play-off 1 of play-off 2 wordt. De abonnees krijgen binnenkort meer informatie over de verkoop van de play-off-abonnementen, waarna ze van een voorrangsperiode kunnen genieten om hun finaletickets aan te kopen. "Na de voorrangsperiode wordt een contingent tickets ter beschikking gesteld van bestuurders, medewerkers, familieleden van onze spelers, de KAA Gent Foundation en de KAA Gent Ladies", laat de club nog weten. Pas in een derde fase worden de overgebleven tickets verdeeld. (OSG)

