Gent experimenteert met 'hondenpoeppalen' 26 juni 2018

In Gent worden vijf 'hondenpoeppalen' geplaatst, kokervormige buizen waarin baasjes de uitwerpselen van hun viervoeter kunnen deponeren. De stad telt al 180 hondentoiletten, maar de palen nemen minder plaats in en zijn makkelijker te ledigen. Het proefproject loopt tot oktober. Sommige andere gemeenten, zoals Blankenberge en Turnhout, kennen de palen al - alleen heten ze daar 'drollendroppers'. Wie in Gent de uitwerpselen van z'n hond niet opruimt, riskeert een boete van 60 euro. (VDS)