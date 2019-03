Gent en Achel voor een stunt 02 maart 2019

00u00 0

De nieuwe competitieformule gunt de top twee - Maaseik en Roeselare - een paar rustdagen. De nummers 3, 4, 5 en 6 kampen in een best of 3 voor twee tickets met startrecht in een Final Four met Maaseik en Roeselare - de top vier in een onderonsje met heen- en terugwedstrijden. In de eindafrekening plaatsen de nummers 1 en 2 zich voor de titelfinales (best of 5).

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN