Gent-coach won al drie bekers 24 januari 2019

Jess Thorup heeft een patent op bekers. In 1991 en 1993 won hij de Deense bekerfinale als speler met Odense, telkens tegen Aalborg. In 2013 voegde hij daar met Esbjerg tegen Randers bekerwinst aan toe als coach. "Die ervaring is iets wat ik kan gebruiken naar mijn spelers toe, want ik heb gezien hoe belangrijk een beker is voor de club, voor het team en voor de fans. Dat zijn dagen die ik nooit vergeet, het zijn dagen waarop je geschiedenis schrijft." (RN)