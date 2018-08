Gent breidt natuurgebied uit met 11 hectare sportvelden 14 augustus 2018

In Gent wordt het natuurgebied Gentbrugse Meersen uitgebreid met een sportcluster van 11 hectare groot. Er komen officiële terreinen voor de Amerikaanse sporten cricket, baseball en softbal. De voetbalclub die er al is, krijgt meer terreinen en ook de korfbalclub wordt vernieuwd. Tussen de terreinen komen een Finse piste en een technisch moutainbikeparcours. Om de waterzieke grond om te kunnen vormen, wordt het volledige terrein met 80 centimeter opgehoogd, goed voor 65.000 kubieke meter grond of 3.000 vrachtwagens. Die zullen via een tijdelijke afrit van de E17 geleid worden. Eind 2019 is alles klaar. (VDS)