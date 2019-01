Gent blijft dromen van play-offs VOLLEYbal EUROMILLIONS LEAGUE 19 januari 2019

Nog zeven speeldagen te gaan in de reguliere competitie. In de nieuwe competitieformule plaatsen de nummers 1 en 2 zich rechtstreeks voor de play-offs. In die optiek is het voor de top drie - Maaseik, Roeselare en Aalst - belangrijk om geen 'domme' punten te verspelen. Ze blijven best op hun hoede, te beginnen dit weekend: Roeselare tegen VH Leuven (net terug van een zware Europese verplaatsing naar Israël), Maaseik tegen Menen (dat zich probeert te rehabiliteren na de zware domper met het aangekondigde vertrek van voorzitter en geldschieter Pierre Vandeputte en daarop het eerste thuisverlies afgelopen weekend tegen Borgworm) en Aalst thuis tegen Guibertin (dat vooralsnog beneden de verwachtingen blijft). Ook interessant dit weekend is de kamp tussen Amigos Zoersel en Gent. De ploeg van coach Jan Van Huffel doet het goed en heeft haar ambitie om zich alsnog te plaatsen voor de play-offs nog niet opgegeven. (BrV)

