genomineerd voor Emmy's 'Taboe' 20 september 2019

'Taboe', het Eén-programma waarin Philippe Geubels (38) moeilijke onderwerpen met humor bespreekbaar maakt, is genomineerd voor een International Emmy Award. Dat maakte de International Academy of Television Arts & Sciences gisteren bekend. Dit jaar zijn er 44 genomineerden uit 21 verschillende landen, verdeeld over 11 categorieën.

