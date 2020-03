Exclusief voor abonnees Genoeg tijd voor aanvragen uitstel bij woonlening 31 maart 2020

00u00 0

Wie door de coronacrisis uitstel wil voor het afbetalen van zijn hypothecaire woonlening, krijgt voldoende tijd om dit te bespreken met zijn bankier. Het is niet noodzakelijk om dat in de komende dagen al te doen, zegt de bankenfederatie Febelfin.

De bankenfederatie en de minister van Financiën kwamen overeen dat mensen en bedrijven die door de coronacrisis werden getroffen hun afbetalingen zes maanden kunnen opschorten. Maar de banken willen de voorgestelde versoepeling nu allemaal op dezelfde manier toepassen. En dat neemt meer tijd in beslag dan verwacht.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis