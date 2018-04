Genoeg gestolen om zelf winkel te beginnen 06 april 2018

In de huizen van twee winkeldieven die op heterdaad werden betrapt, zijn zoveel gestolen goederen gevonden dat ze een eigen winkel konden beginnen. Maar liefst 1.189 kledingstukken, cosmetica, schoenen en accessoires werden in beslag genomen. De twee vrouwen van 35 en 40 jaar werden woensdagnamiddag in een warenhuis op de Meir in Antwerpen betrapt door een winkeldetective. De verdachten hadden kledij en cosmetica buitgemaakt ter waarde van meer dan 1.300 euro en hadden ook nog gestolen spullen uit andere winkels op zak. De twee waren in het bezit van verschillende zaken om labels te verwijderen en alarmsystemen te omzeilen. Bovendien had één van hun draagtassen een dubbele bodem. Daaronder werden nog meer spullen gevonden. Zelfs de kleren die de dames droegen, waren vermoedelijk gestolen aangezien alle labels waren verwijderd. Beide dames werden gearresteerd. Gezien het grondige voorbereidingswerk en de grootte van de buit, voerde de politie bij de twee een huiszoeking uit. (BSB)

