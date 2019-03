Genoa-fans eisen geld terug omdat Ronaldo niet speelt 18 maart 2019

00u00 0

Het belang van Cristiano Ronaldo bij Juventus blijkt ook als hij niét speelt. Na zijn hattrick in de CL tegen Atlético kreeg hij dit weekend rust van zijn coach Massimiliano Allegri, al bleef dat niet zonder gevolgen. Juventus leed op Genoa met 2-0 zijn eerste competitieverlies dit seizoen. Dat maakte zeker niet alle thuisfans euforisch. Zij voelen zich wat bedrogen omdat Genoa hogere ticketprijzen had gevraagd voor de komst van Juve met Ronaldo. Nu de sterspeler niet in actie kwam, eist een deel onder hen hun geld terug, meldde de Italiaanse krant 'Corriere della Serra'. (BF)