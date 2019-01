Gennez en Kherbache trekken sp.a-lijsten 11 januari 2019

Het ledencongres van de Antwerpse sp.a bracht geen grote verrassingen meer: Caroline Gennez trekt de Vlaamse lijst, Yasmine Kherbache wijkt uit naar het federale niveau. Antwerps schepen Jinnih Beels duwt voor het Vlaams parlement en maakt zo wellicht de weg vrij voor eerste opvolger Inga Verhaert. Voor de socialisten in de kieskring Antwerpen wordt het niet eenvoudig om het - al niet denderende - resultaat uit 2014 te evenaren: drie zetels in de Kamer, vier in het Vlaams Parlement. Dat brengt Maya Detiège in de problemen: zij moet het nu waarmaken vanop een vierde plek op de Vlaamse kieslijst. Net voor haar staat Antwerps gemeenteraadslid Karim Bachar.

