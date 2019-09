Exclusief voor abonnees Genmutatie halveert nood aan slaap 21 september 2019

Van vadertje Stalin is bekend dat hij 's nachts het licht in zijn kantoor liet branden om de indruk te wekken dat hij de klok rond voor Rusland aan het werk was. Toch zijn er mensen die echt veel minder slaap nodig hebben dan andere. Volgens nieuw onderzoek schuilt het geheim wellicht in een mutatie in het gen ADRB1.

