Genkyotex krijgt zicht op meer inkomsten 26 juni 2018

00u00 0

Het Franse biotechbedrijf Genkyotex was gisteren na Telenet de grootste winnaar op de Brusselse beurs (+4,91%, tot 1,71 euro). Genkyotex breidde zijn licentie-overeenkomst uit met het Serum Institute of India, 's werelds grootste vaccinfabrikant. Dat mocht het platform Vaxiclase tot nu toe alleen gebruiken voor de ontwikkeling van een kinkhoestvaccinatie bestemd voor ontwikkelingslanden. Dat kan voortaan ook voor meer geïndustrialiseerde landen, waaronder Europa, de VS en Canada. Genkyotex krijgt daarmee zicht op zo'n 100 miljoen euro aan extra inkomsten. De totale waarde van de overeenkomst bedraagt nu 150 miljoen euro.