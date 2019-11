Exclusief voor abonnees Genkse U19 kloppen Liverpool wél 06 november 2019

00u00 0

Met veel lef wisten de U19 van Racing Genk in de Youth League wél die van Liverpool te kloppen. De jeugdselectie die onder leiding van Kevin Van Dessel staat, was doorlopend de betere ploeg tegen The Reds. Kansen bij de vleet, maar het was wachten tot de absolute slotseconden toen invaller Krawczyk de verdiende en verlossende 0-1 maakte. De Genkse jonkies tellen na vier wedstrijden al zeven punten en staan samen met Liverpool en Salzburg aan de leiding in hun poule. Ze dingen nog mee naar een ticket voor de volgende ronde. (SJH)