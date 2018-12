Genkse fans zamelen 5.000 kg suiker in voor goede doel 10 december 2018

Racing Genk zette zijn 'warmste maand' verder tegen Cercle Brugge. De Genkse fans zamelden 5.000 kilogram suiker in ten voordele van de families die het minder breed hebben. Eerder zamelden de Genkse supporters ook al rijst, pasta en Sintsnoep in. Donderdag in de Europa League tegen Sarpsborg probeert de club zoveel mogelijk melk bijeen te krijgen. (KDZ)