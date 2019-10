Exclusief voor abonnees Genkse fans bannen vuurpijlen uit hun vak 17 oktober 2019

00u00 0

De fans van Racing Genk en de club zelf kaarten in een open brief het gebruik van pyrotechnisch materiaal aan. Naar aanleiding van het stopzetten van STVV-Genk zat het bestuur van Genk samen met het OSV, de overkoepelende supportersfederatie. Na overleg is beslist om geen vuurpijlen of ander pyrotechnisch materiaal meer aan te steken in het Genks supportersvak. De club zal strenger optreden tegen fans die de nieuw gemaakte afspraken niet nakomen. Zo kunnen supportersclubs van de betrokken fans tickets voor uitwedstrijden verliezen. (KDZ)