Exclusief voor abonnees Genks duo Robbe Ghys en Gerben Thijssen op EK in Apeldoorn 16 oktober 2019

00u00 0

BAANWIELRENNEN

Genk stuurt zijn twee beste baanwielrenners naar het EK in het Nederlandse Apeldoorn. De inzet van het kampioenschap is duidelijk: naast het pakken van Europees eremetaal, staat het EK toch vooral in het teken van de Olympische Spelen van volgend jaar. Bondscoach Peter Pieters heeft met Ghys en Thijssen alvast twee Limburgers met ambities voor Tokio. Op de ploegenachtervolging heeft Pieters de keuze uit een brede selectie. De kans dat we volgend jaar twee Limburgers in de ploegenachtervolging krijgen, lijkt klein. Gerben Thijssen heeft de meeste kans om samen met Kenny De Ketele, Fabio Van den Bossche en Sasha Weemaes geselecteerd te worden. Robbe Ghys is de man van de Madison. Als er tussen nu en de Spelen in Tokio niks fout loopt bij Ghys, staat hij in Tokio aan de start. Zijn eerste doel is deze week aan de zijde van Kenny De Ketele de Europese titel te verlengen. (KWP)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen