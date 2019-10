Exclusief voor abonnees Genks bestuur neemt geen aanstoot aan felle reactie Mazzu 22 oktober 2019

De felle reactie van Genktrainer Felice Mazzu na de nederlaag op Standard droeg de goedkeuring weg van het Genkse bestuur. Mazzu stelde dat de bal vlak voor het doelpunt van Bastien de zijlijn had overgeschreden en vond dat de arbitrage had moeten tussenkomen. Mazzu probeerde zelfs zijn gelijk te halen via een wedstrijdbeeld op zijn smartphone. "Intern werd er geen aanstoot genomen aan Felice's hevige, maar tegelijk elegante verweer", laat woordvoerder Peter Morren weten. "Integendeel zelfs, we zijn blij om te zien dat Felice zich niet in een hoekje laat drummen. Via de sociale media merken we trouwens dat onze coach door deze actie punten scoorde bij onze supporters. De mensen zien graag iemand die opkomt voor de belangen van de club." (KDC)

