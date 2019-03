Genkenaar gefolterd en vermoord omdat hij 15.000 euro stal van gangsters? Stephanie Romans

15 maart 2019

00u00 0 De Krant De speurders houden er rekening mee dat Genkenaar Hilal Makhtout (33) gefolterd en gedood werd uit wraak voor een ripdeal ter waarde van 15.000 euro. Het parket heeft twee van zijn huisgenoten en een Italiaanse twintiger gearresteerd op verdenking van moord en ontvoering, maar zoekt ook nog andere daders.

Zaterdagnamiddag. Hilal Makhtout (33) zit met een vriend in de garage achter zijn woning in de Genkse wijk Nieuwe Kempen. Ze zijn aan het 'chillen' wanneer plots drie of vier mannen met bivakmutsen binnenvallen. Sommigen dragen een wapen dat lijkt op een kalasjnikov. Ze slaan Makhtout op het hoofd met een hamer, binden hem vast en duwen hem en zijn vriend in een auto. De gemaskerde gangsters hebben een rekening te vereffenen met Makhtout. Hij zou er tijdens een drugstransactie vandoor zijn gegaan met de drugs én 15.000 euro.

De vriend krijgt klappen en wordt daarna vrijgelaten met de waarschuwing: "We weten waar je woont. Als je iemand vertelt wat hier gebeurd is, dan doen we met jou hetzelfde." Uit schrik duikt hij onder.

Vier dagen na de ontvoering vindt de verhuurder van een gîte in het Naamse dorpje Forzée het lijk van Makhtout in zijn vakantiehuisje. Hij was vastgebonden, had harde klappen gekregen en was zelfs verbrand. De drie medehuurders van de gîte waren verdwenen.

Gokschulden

"Hilal was een goede jongen", zegt zijn zus Samira. "Hij had slechte vrienden, dat wel. Maar hij was zeker geen crimineel. Ik weet niet wie hem kwaad zou willen doen. Hij heeft nooit gezegd dat iemand hem bedreigde of dat hij zich onveilig voelde."

Volgens onze informatie had Makhtout schulden door een gokverslaving. Om die af te betalen zou hij nu en dan drugs verkocht hebben.

Wat zich tussen de ontvoering zaterdag en de vondst van het lichaam woensdag heeft afgespeeld, is nog niet duidelijk. De autopsie moet uitwijzen of de gangsters naar Forzée gingen om het lichaam te dumpen of om het slachtoffer in de gîte te doden. Het parket van Namen liet gisteren een autopsie uitvoeren, maar wil niets kwijt over de resultaten.

Drie verdachten zijn voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Het gaat om de broers A.A., bij wie Makhtout inwoonde, en een Italiaanse twintiger. De advocaat van Yassine A.A. zegt dat zijn cliënt ontkent: "Hij ging zaterdag nog tanken en naar het jeugdhuis. Hij kan het dus niet gedaan hebben."

Volgens onze informatie zoeken de speurders nog andere verdachten. De drugsdealers die Makhtout opgelicht zou hebben bij de ripdeal, hebben mogelijk buitenlandse gangsters ingeschakeld voor hun wraakactie. Volgens de vriend die getuige was van de ontvoering, sprak een gemaskerde man met een Nederlands accent. Er was ook een Franstalige man bij.