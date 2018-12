Genk zonder Uronen en Malinovskyi 19 december 2018

Racing Genk kan voor de trip naar Union geen beroep doen op Ruslan Malinovskyi en Jere Uronen. De Oekraïner ondervindt nog last van zijn enkel, Uronen krijgt rust. Genk vertrekt al op de middag en gaat in afzondering: "Ik verwacht een moeilijkere wedstrijd dan tegen KV Oostende", is Clement op zijn hoede. "Union is sterker in de omschakeling, ze hebben meer kracht en snelheid om een tegenstander pijn te doen op de counter." Vraag dat maar eens na in het Astridpark. "De match op Anderlecht was een schoolvoorbeeld van hoe gevaarlijk Union kan zijn." (KDZ)