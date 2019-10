Exclusief voor abonnees Genk zet aanval op armoede in 25 oktober 2019

Voor het tweede seizoen organiseert Racing Genk 'de warmste maand'. Gespreid over vier thuiswedstrijden roept de landskampioen haar supporters op om zoveel mogelijk basisproducten in te zamelen. Het gaat om tandpasta, Sintsnoep, pasta en conserven. Vorig jaar zamelde Genk zo 35.000 kg voedsel in. Anders dan vorig jaar krijgen ook de bezoekende fans de kans om hun steentje bij te dragen. In het bezoekersvak zullen grote bakken staan om de producten te doneren. Zowel Antwerp, Gent, STVV als Waasland-Beveren doen een warme oproep aan hun supporters om mee te doen. (KDZ)