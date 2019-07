Exclusief voor abonnees Genk wint strijd om Hagi en betaalt 8 miljoen 12 juli 2019

Barcelona, Ajax, Sevilla... De gegeerde Ianis Hagi (20), zoon van, wijst ze allemaal af en kiest voor Racing Genk. Gisteren landde de Roemeense middenvelder van Viitorul in het bijzijn van vader Gheorghe in Zaventem. Vandaag staan de medische tests op het programma. Naar verluidt telt de landskampioen inclusief bonussen een som van acht miljoen euro neer. Een recordsom voor de Limburgers, die ook al 7 miljoen spendeerden voor Théo Bongonda. Dat forse bedrag was wel een noodzaak om de international, die indruk maakte op het jongste EK voor beloften, uit de handen van de Europese topclubs te houden. Hij zal een contract voor vijf seizoenen tekenen in de Luminus Arena. (VDVJ/KDZ)

