Genk wil nu ook Seck

Racing Genk wil opnieuw shoppen bij Waasland-Beveren, nadat het er eerder al de T1 Philippe Clement wegkaapte. De Limburgers willen deze winter heel graag Ibrahima Seck (28) inlijven. Het is de bedoeling dat de rijzige Senegalees ook in de Luminus Arena de lijnen uitzet onder Clement. Waasland-Beveren is echter niet van plan haar kapitein - een van de belangrijkste pionnen - zomaar te laten gaan. Als Seck deze winter de Freethiel verlaat, zal het - zeker voor Genk - een bom duiten kosten. Het verlies van Clement ligt Waasland-Beveren nog altijd zwaar op de maag. De club onderhandelt momenteel ook met Seck over een contractverlenging. Zijn contract loopt eind dit seizoen af. (MVS)