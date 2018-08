Genk wil nog stand-in voor Pozuelo 20 augustus 2018

00u00 0

Racing Genk hoopt zich in de laatste twee weken van de transferperiode nog te versterken met een stand-in voor de Spaanse spelverdeler Alejandro Pozuelo. Zijn positie is de enige die op dit moment niet dubbel bezet is in de Genkse selectie. Topkandidaat is de 22-jarige Kroaat Ivan Fiolic. Hij komt op dit moment uit voor Dinamo Zagreb en de Kroatische U21. Fiolic zit de laatste wedstrijden niet meer in de kern bij Dinamo en probeert zo zijn transfer af te dwingen. Ook ploegen uit Nederland en Italië zouden interesse tonen. (KDZ)