Genk wil deze week doorbraak rond Dessers...

Week van de waarheid voor Racing Genk en Cyriel Dessers. De Limburgers zitten opnieuw rond de tafel met Heracles Almelo. Een akkoord op clubniveau is er nog niet, maar de gesprekken evolueren wel in gunstige richting. Bij Genk hopen ze deze week op een doorbraak. Genk wil de 25-jarige topschutter graag inlijven, maar de vraagprijs van rond de vijf miljoen bleek tot dusver een obstakel. Langs de uitgaande kant beweegt er ook wel wat in Genk, zo staat Kosovaar Edon Zhegrova (21) in de belangstelling van een aantal Franse clubs. Hij werd gehuurd door het Zwitserse Basel, maar zij besloten om de aankoopoptie van 3,5 miljoen euro niet te lichten. (KDZ/BF)