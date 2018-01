Genk vol voor jonge Nigeriaan 29 januari 2018

Racing Genk wil zich in de laatste dagen van de wintermercato versterken met Oghenekaro Etebo, een 22-jarige Nigeriaanse international. Etebo is aan zijn tweede seizoen bezig bij het Portugese Feirense, hij heeft ook al tien caps voor de Nigeriaanse nationale ploeg achter zijn naam. Etebo is een middenvelder die zowel centraal als op de flank kan worden uitgespeeld. In 18 wedstrijden was hij dit seizoen al goed voor 4 goals en een assist.

