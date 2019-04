Exclusief voor abonnees Genk verloor 8 keer van laatste 10 in Luik 19 april 2019

Met dichtgeknepen billen zullen ze niet afzakken naar Sclessin - die voorsprong in het klassement is er nu eenmaal. Maar Racing Genk wacht wel al zeven jaar op een overwinning in Luik. In het seizoen 2011-2012 wonnen de Limburgers er voor het laatst, toen met 2-3 in play-off 1. Van de laatste tien confrontaties op Sclessin won Standard er maar liefst 8 en werd er twee keer gelijkgespeeld. (FDZ/JSe)