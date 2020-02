Exclusief voor abonnees Genk tweede landskampioen die PO 1 niet haalt? 18 februari 2020

Opgepast, Racing Genk. Je wil het toch niet meemaken, als regerend kampioen in play-off 2 belanden. De enige ploeg die die twijfelachtige eer al te beurt viel, was Standard. In 2009 pakten de Rouches de titel na testmatchen met Anderlecht. Het jaar nadien - het eerste mét play-offs - slaagde Standard er niet in om zich te plaatsen voor play-off 1. STVV, Kortrijk en Zulte Waregem deden dat toen wel. Opvallend, na 26 speeldagen stond Standard toen ook op de 6de plaats met 38 punten. Dat zijn er evenveel als Racing Genk op dit moment. In de jaren die volgden, plaatste de kampioen zich gemakkelijk voor play-off 1. (KDZ)

