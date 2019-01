Genk tijdje zonder Berge 23 januari 2019

Racing Genk zal het een tijdje zonder Sander Berge moeten doen. De Noorse middenvelder Genk liep in de wedstrijd tegen STVV een blessure op en ging gisteren voor verder onderzoek naar het ziekenhuis in Tongeren. Daarbij zat zijn linkeronderbeen in een brace (foto). Opvallend: Berge speelde de hele wedstrijd tegen STVV. Het zou om een stressfractuur gaan, maar hoelang Berge precies langs de kant zal staan, communiceert Genk pas als alle onderzoeken achter de rug zijn. Nu al staat vast dat de Limburgers het een tijdje zonder hun Noorse international zullen moeten stellen. Bij Genk gaan ze er wel vanuit dat de blessure meevalt, al zal hij mogelijk toch enkele weken out zijn. Tegen Moeskroen mist Genk ook Pozuelo, hij is geschorst. (KDZ)

