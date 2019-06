Exclusief voor abonnees Genk strikt opnieuw Colombiaanse verdediger 29 juni 2019

00u00 0

Jhon Lucumi krijgt er vanaf dit seizoen een landgenoot bij centraal achterin. Racing Genk heeft een akkoord bereikt met Carlos Cuesta (20). De kapitein van de Colombiaanse U20 komt over van Atlético Nacional, een ploeg uit Medellin. Cuesta reist dit weekend naar België om zijn medische testen af te leggen en zal vanaf volgende week meetrainen bij Racing Genk. Cuesta is ook kapitein van de Colombiaanse beloften. Standard en Ajax hadden eveneens interesse in de diensten van de verdediger, maar uiteindelijk kiest hij dus voor een avontuur in Genk. (KDZ)