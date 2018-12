Genk stap dichter bij De Norre 29 december 2018

De onderhandelingen tussen Racing Genk en STVV over Casper De Norre (21) schieten verder op. Beide clubs zijn het min of meer eens over een deal die met bonussen kan oplopen tot 4 miljoen euro. Voor De Norre ligt in Genk een contract tot midden 2023 klaar. De deal moet nog op papier gezet worden en kan begin 2019 officieel gemaakt worden. (SJH)