Genk richt pijlen op Ghanees talent Paintsil (19)

Naast Ibrahima Seck heeft Racing Genk zijn oog ook op een jonge Ghanees laten vallen. Het gaat om Joseph Paintsil, een 19-jarige international die op dit moment uitkomt voor Ferencvaros. De Hongaarse topclub huurt hem tot het einde van het seizoen van het Ghanese Tema Youth. Paintsil is van opleiding een aanvallende middenvelder, maar kan ook vanop de flank opereren. Hij koppelt techniek aan scorend vermogen en is aan een heel sterk seizoen bezig. In twaalf matchen was hij goed voor zes goals en vier assists. Aangezien Ferencvaros ook een optie tot aankoop heeft, zal het niet simpel zijn om Paintsil er nu weg te halen. De interesse van Genk is overigens niet nieuw, Paintsil staat al een paar jaar op de radar.

