Genk op volle sterkte 25 augustus 2018

De elf spelers van Racing Genk die donderdag in de Europa League tegen Brøndby in de basis stonden, kregen gisteren een hersteltraining voorgeschoteld. Jongens die niet of maar een deel van de wedstrijd speelden, kregen een intensiever programma. Voor de partij tegen zijn ex-club kan Philippe Clement een beroep doen op een volledig fitte kern. De Ghanese winger Joseph Paintsil liet in zijn twee voorgaande invalbeurten aardige dingen zien, mogelijk start hij in de basis en krijgt Trossard rust. Ook Gano komt in aanmerking voor een nieuwe basisplaats tegen zijn ex-club. Joseph Aidoo tot slot keert wellicht terug in de Genkse basis. Genk is de laatste tien wedstrijden tegen Waasland-Beveren ongeslagen. (KDZ/JSe)