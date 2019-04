Exclusief voor abonnees Genk ontvangt Club in uitverkochte Arena 10 april 2019

In Genk wachten ze Club Brugge zondagavond op met een vol huis. De laatste tickets zijn de deur uit en de Luminus Arena barst net niet uit zijn voegen met een kleine 22.000 Genk-fans en 981 bezoekende supporters. Ook de kaartenverkoop voor de andere twee thuisduels van KRC tegen Antwerp en Standard verloopt voortvarend. Voor de vrijdagavondmatch op 3 mei tegen de Great Old zijn er nog 2.000 plaatsen vrij. De slotwedstrijd van zondag 19 mei tegen Standard is op 800 tickets na uitverkocht. (SJH)