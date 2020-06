Exclusief voor abonnees Genk oefent tegen... Mazzu 27 juni 2020

00u00 0

Het oefenprogramma van Racing Genk krijgt stilaan vorm. Opvallendste affiche is die op 15 juli in eigen huis om 17u tegen Union, de ploeg van ex-trainer Felice Mazzu. Vier dagen eerder begint Genk z'n oefencampagne op het veld van Termien. Op 17 juli speelt Genk thuis tegen de Nederlandse tweedeklasser Excelsior om 19u. Van 19 tot 25 juli trekt Genk op oefenstage naar het Nederlandse Burgh-Haamstede in Zeeland. Ter plekke zouden twee oefenwedstrijden worden afgewerkt, maar die liggen nog niet vast. Op 1 augustus speelt Genk twee oefenwedstrijden tegen de Franse neo-eersteklasser Lens. Om 13u en om 15u30. Mogelijk wordt op 28 of 29 juli nog een extra partij ingepland. Alle oefenwedstrijden in eigen huis zijn sowieso achter gesloten deuren. De fandag vervalt. (KDZ)

