Genk naar Kosovo, Gibraltar of Luxemburg in 2de EL-voorronde 21 juni 2018

00u00 0

Gisteren is in Nyon geloot voor de tweede voorronde van de Europa League. Racing Genk neemt het in die tweede kwalificatieronde op tegen het Luxemburgse Fola Esch, het Gibraltarese Europa of het Kosovaarse Pristina. Die laatste twee nemen het op 28 juni en 5 juli tegen mekaar op in de eerste voorronde. De heenwedstrijd in de tweede voorronde vindt plaats in Genk op 26 juli, de terugwedstrijd in Luxemburg, Gibraltar of Kosovo op 2 augustus. Racing Genk moet nadien nog twee kwalificatierondes overleven wil het zich plaatsen voor de poulefase van de Europa League. (KDZ)