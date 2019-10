Exclusief voor abonnees Genk moet STVV €25.000 VOETBAL KORT 02 oktober 2019

Op een uitspraak over de ongeregeldheden van afgelopen weekend in de Limburgse derby is het nog even wachten. De Pro League nam intussen wel een beslissing over de schade die Genkse fans vorig seizoen toebrachten aan het veld van STVV. Toen gooiden de Genkse fans vuurpijlen op het kunstgras van Stayen - vandaar dat de Genkse fans afgelopen weekend in een kooi werden gestoken - en dat zorgde voor brandplekken. Roland Duchâtelet, de eigenaar van Stayen, eiste toen dat Genk een volledig nieuwe grasmat zou bekostigen ter waarde van 200.000 euro. Genk toonde zich bereid om een schadevergoeding van 12.500 te betalen. De Pro League heeft nu een beslissing genomen en verplicht Genk om een schadevergoeding van 25.000 euro op tafel te leggen. Genk aanvaardt de sanctie. (KDZ)

