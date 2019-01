Genk moet mee betalen voor kunstmat STVV 26 januari 2019

In mei komt er een nieuw kunstgrasveld op Stayen, maakte stadioneigenaar Roland Duchâtelet bekend. Hij wil die kosten deels verhalen op Genk, omdat hun fans vorige week bij de derby met vuurpijlen en rookbommen brandplekken veroorzaakten. Duchâtelet raamt de kosten op 100.000 euro. "Als Duchâtelet denkt dat wij de helft van het nieuwe kunstgrasveld van STVV betalen, is hij verkeerd", zegt Genkdirecteur Erik Gerits. "Wij kwamen overeen dat wij per vuurpijl 500 euro schadevergoeding betalen als we die kosten niet op de dader zelf kunnen verhalen. Wij telden 25 plekken op Stayen, een rekening van 12.500 euro dus. Die factuur betalen we en geen cent meer." (KDZ)