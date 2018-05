Genk licht optie van 1,3 miljoen op Ndongala 09 mei 2018

00u00 0

Racing Genk lichtte gisteren de optie in het huurcontract van Dieumerci Ndongala (26). Hij werd tot het einde van het seizoen gehuurd van Standard en tekent nu een contract voor de komende drie seizoenen in Genk. Met de definitieve overgang van Ndongala naar Genk is een bedrag van 1,3 miljoen gemoeid. "Dieu-merci heeft het rendement gebracht dat we verwacht hadden", duidt Clement de beslissing. "Hij heeft ook aangegeven dat hij hier heel graag is en dat het van zijn periode in Charleroi geleden is dat hij zich nog ergens zo goed gevoeld heeft. En wij zijn ervan overtuigd dat er nog een bepaalde progressiemarge op zit." Bovendien is Ndongala ook een voetbalbelg, altijd aardig meegenomen. (KDZ)