Exclusief voor abonnees Genk licht huuroptie Ito... 31 maart 2020

00u00 0

Wat al een tijdje geweten was, heeft Racing Genk gisteren ook geofficialiseerd. Junya Ito heeft een nieuw contract voor drie seizoenen getekend in de Luminus Arena. Ito werd begin vorig jaar voor anderhalf seizoen gehuurd van de Japanse tweedeklasser, Kashiwa Reysol. Hij had een belangrijk aandeel in de Genkse titel en ook dit seizoen verzamelde hij na een mindere start vijf doelpunten en zeven assists. Voor die sterke prestaties is hij nu beloond met een nieuw contract. Ito is intussen ook vaste waarde in de Japanse nationale ploeg. (KDZ)