Genk legt nieuwe mat voor play-off 1 12 maart 2018

De grasmat in de Luminus Arena heeft zijn beste tijd gehad, goed voetbal leek vooral voor de thuisploeg onmogelijk. En dus is Genk zinnens in te grijpen. "Voor aanvang van play-off 1 moet hier een nieuwe grasmat liggen." (KDZ/NP)

