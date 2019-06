Genk lanceert uniek parkeertarief: 1 uur gratis parkeren en dan opkrassen (of 2,5 euro voor half uur betalen) MAC/RTZ

11 juni 2019

05u00 2 De Krant De shoppende Limburger maakt een vreugdedansje. Vanaf 1 januari kan je in het centrum van Genk overal een uur gratis parkeren. Dat is uniek, maar andere centrumsteden staan niet te popelen om dat voorbeeld te volgen. Je maakt trouwens best vaart bij het winkelen, want na dat gratis uur wordt er stevig doorgerekend.

Wie vandaag wil parkeren in Genk kan maar beter op voorhand zijn huiswerk maken, want de tarieven en zones zijn complex. "Het is echt heel ingewikkeld", beaamt schepen van Lokale Economie Toon Vandeurzen (CD&V). "We hebben een 'rode zone', een 'oranje zone' en een 'groene zone', telkens met andere parkeertarieven. Op de duur kon niemand daar nog aan uit. Maar vanaf volgend jaar maken we het een stuk eenvoudiger. Dan kun je overal één uur gratis parkeren. Daarmee beogen we een betere parkeerrotatie, en dat is goed voor de handelaars. Als je na dat gratis uurtje er nog een halfuur bijdoet, betaal je in het centrum 2,50 euro." Dat is veel, en maakt meteen ook duidelijk dat het de bedoeling is dat je snel plaatsmaakt voor een volgende shopper.

Kwieke benen

Eén uur gratis parkeren op straat, vlak bij de winkeldeur: het kan alleen in Genk. Veel steden hebben de voorbije jaren het 'gratis kwartiertje' uitgebreid naar 'shop & go-plaatsen' - parkeerplaatsen waar je een half uur mag staan om een (snelle) boodschap te doen en in Kortrijk en Roeselare kan het zelfs een uur, maar dan 'achter de slagboom'. In Gent en Antwerpen kun je maar beter over een stel kwieke benen beschikken, want daar is gratis parkeren beperkt tot twintig en zelfs tien minuten. Volgens Gents schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) vermindert gratis parkeren zelfs de rotatie en dus het aantal beschikbare parkeerplaatsen.

Maar Genk blijkt op mobiliteitsvlak een buitenbeentje. "Als er één autostad is, dan is het wel Genk", zegt Dirk Lauwers, mobiliteitsexpert van de UAntwerpen. "De meeste steden in Vlaanderen hebben een middeleeuwse basis, met een radiaal stratenpatroon dat naar de Grote Markt leidt. Genk heeft zich veel later ontwikkeld. Na het ontstaan van de mijncités in de jaren dertig, groeide de de stad vooral in de jaren vijftig en zestig en kreeg de autoinfrastuctuur een prominente plaats. Als enige 'rasterstad' zit het meer dan elders in Vlaanderen in de Genkse genen om het autoverkeer te kunnen koesteren zonder dat dat tot conflicten leidt."

Deelfiets

Neemt niet weg dat Lauwers zich ook vragen stelt bij het 'gratis uur'. "Het is een merkwaardige timing: misschien net voldoende om gericht te winkelen, maar in elk geval niet lang genoeg om uitgebreid te shoppen", zegt hij. "Wat wil je als stadsbestuur: dat de mensen er komen shoppen en dan weer vertrekken? Of wil je dat mensen blijven voor een koffie, een terrasje en ook nog eens een tentoonstelling bezoeken? Een binnenstad moet ook niet concurreren met baanwinkels en shoppingcentra. Steden die investeren in deelfietsen, merken bijvoorbeeld dat meer mensen dat laatste stukje met een deelfiets afleggen. Er bestaan dus echt wel alternatieve strategieën als je klimaat en verkeersveiligheid prioritair stelt. Dan verkies je een autoluw centrum."

"Genk doet ook veel om de stad aantrekkelijk te maken voor fietsers", zegt Vandeurzen. "Er komt deze legislatuur nog een heel netwerk van trage wegen, waarmee je vlot in alle centrumstraten geraakt." (MAC/RTZ)

Zo is het elders

AALST: 30 minuten Shop & Go (controle met sensor in wegdek)

ANTWERPEN: 10 minuten gratis (ticket parkeerautomaat of registratie parkeerapp)

BRUGGE: Altijd betalen (1 uur gratis onder 't Zand vanaf 1/1/2020)

GENT: 2 keer 20 minuten, niet aansluitend (met nummerplaatregistratie)

HASSELT: 30 minuten gratis (met ticket parkeerautomaat)

KORTRIJK: 30 minuten Shop & Go (met sensor in wegdek, 1 uur gratis achter slagboom)

LEUVEN: 45 minuten Shop & Go (met sensor in wegdek)

MECHELEN: 15 minuten gratis (ticket parkeerautomaat)

OOSTENDE: 20 minuten Shop & Go (sensor in wegdek)

ROESELARE: 15 minuten gratis (met ticket parkeerautomaat, 1 uur gratis achter slagboom)

SINT-NIKLAAS: 30 minuten Shop & Go (met parkeerschijf)

TURNHOUT: 30 minuten gratis (met ticket parkeerautomaat)