Genk laat 20 miljoen sprieten in gras prikken 05 juli 2018

Racing Genk legt in het stadion een duurzame en hybride grasmat aan, goed voor een investering van 500.000 euro. "Hiermee zetten we opnieuw een stap in het innoveren van het stadion", liet de CEO van de club Erik Gerits horen. "Naast het plein ligt een brede mat met blauw kunstgras waarin we ook het logo van de club aanbrengen, en nu vervangen we de mat op het veld." Hiervoor huurt de club de diensten in van Grassmasters, een bedrijf dat in de 29 jaar van z'n bestaan al 700 hybride velden heeft aangelegd. Racing is de eerste club in de Pro League die zo'n veld voorziet. Tussen het natuurlijk gras worden niet minder dan 20 miljoen sprieten van kunststof in de bestaande grasmat geprikt. Hetgeen gebeurt door een gesofisticeerde machine die per uur 75.000 synthetische vezels in het zand onder de grasmat steekt. "Een hybride mat gaat vijftien jaar mee", stelde Yves de Cockers, directeur van Grassmasters. "De mat lig er stabieler bij en laat meer water door. En de club kan héél het jaar op het plein voetballen." (LXB)

