Genk informeerde naar Kaminski 23 juli 2018

00u00 0

Racing Genk polste vorige week of een overgang van Thomas Kaminski (25) tot de mogelijkheden behoort. De doelman presteerde vorig seizoen sterk bij KV Kortrijk en was eerder al in beeld bij AA Gent. Nu overwoog dus ook Genk om een bod op hem uit te brengen, alleen wil Kortrijk niet meewerken aan een transfer. Het feit dat de Limburgers info inwonnen over een eventuele transfer van Kaminski, wijst erop dat ze in Genk niet zeker zijn dat Danny Vukovic aan boord blijft. (KDZ/ESK)