Genk huurt Japanner Ito anderhalf jaar 04 februari 2019

00u00 0

Racing Genk heeft zijn vervanger voor Edon Zhegrova beet. De Japanner Junya Ito wordt anderhalf seizoen gehuurd van de Japanse tweedeklasser Kashiwa Reysol. Genk bedong in de huurovereenkomst ook een aankoopoptie. Ito, die na de Asian Cup nog even terugreisde naar Japan, wordt deze week in België verwacht. Racing Genk en FC Basel bereikten een akkoord over de uitleenbeurt van Edon Zhegrova. De jonge Kosovaar wordt anderhalf seizoen uitgeleend aan de nummer twee uit de Zwitserse competitie. (KDZ)

