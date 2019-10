Exclusief voor abonnees Genk houdt Mertens nog even van record 03 oktober 2019

Dries Mertens moet nog even wachten op het doelpuntenrecord van Diego Maradona. Racing Genk hield Italiaanse grootmacht Napoli knap op 0-0 in de Luminus Arena. Geen winnaar dus. Of toch? Coach Felice Mazzu herstelde zijn imago na de 6-2-afgang in Salzburg.

