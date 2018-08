Genk hoopt op 15.000 fans 09 augustus 2018

Racing Genk hoopt vanavond de steun te krijgen van zo'n 15.000 fans. Voor de abonnees is de wedstrijd in de derde voorronde van de Europa League tegen Lech Poznan gratis. Er werden ook nog zo'n 2.000 losse tickets verkocht. Het bezoekersvak is met 1.000 Polen helemaal uitverkocht. (KDZ)