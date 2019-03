Exclusief voor abonnees Genk historisch gezien makkelijkste verplaatsing 30 maart 2019

De statistieken zijn bemoedigend. Van alle tegenstanders in play-off 1 is de verplaatsing naar Genk voor Anderlecht cijfermatig het gemakkelijkst. Tegen Genk haalt paars-wit buitenshuis 67 op 102, wat neerkomt op 65,7 procent. Nergens doet Anderlecht beter. Op AA Gent pakt de recordkampioen 58,4 procent van de punten, op Antwerp 44,6 procent, op Standard 41,4 procent en op Club Brugge 32,1 procent - historisch is RSCA duidelijk weinig succesvol op Jan Breydel. Mits winst vanavond zit Anderlecht plots weer volop in de titelstrijd. "Het is mooi dat sommigen ons als een kandidaat zien", aldus Fred Rutten. "Het toont onze progressie. Voor mij is Club de favoriet." (JSe/PJC)