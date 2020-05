Exclusief voor abonnees Genk haalt Oyen en Dwomoh bij A-kern 20 mei 2020

00u00 0

Racing Genk versterkt zijn A-kern voor volgend seizoen met twee jonge talenten. Luca Oyen is 17 en de zoon van ex-prof Davy Oyen. Oyen, een aanvallende middenvelder, maakte afgelopen winterstage in Benidorm een goede indruk. Ook in de Youth League tegen Liverpool, Napoli en Salzburg behoorde hij steevast tot de uitblinkers. Oyen maakt de overstap in het gezelschap van Pierre Dwomoh. Hij wordt in juni pas 16, maar wordt in Genk als supertalent beschouwd. Dwomoh is jeugdinternational en speelt bij voorkeur als tweede spits. Opvallend: Juventus toonde verregaande interesse in de Belg met Ghanese roots, maar Genk bood hem een contract tot 2024 aan. Hij begint aan zijn vierde seizoen in Genk, voordien kwam hij uit voor Anderlecht. (KDZ)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen