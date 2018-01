Genk getroffen door griepvirus 24 januari 2018

00u00 0

Er woedt een stevig griepvirus in de Genkse kleedkamer. Brabec, Ingvartsen, Schrijvers, Jackers, Mata, Colley. Allemaal passeerden ze de afgelopen dagen in het dokterskabinet of lagen ze met koorts in bed. "We zitten met heel veel vraagtekens in de selectie", zei Philippe Clement gisteren op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Lokeren van vanavond. "Er zitten zelfs een paar spelers in de selectie die vandaag niet getraind hebben. Het virus doet de ronde in de kleedkamer, het is hout vasthouden en hopen dat er morgen (vandaag, red.) geen nieuwe gevallen meer bijkomen." Er worden zelfs maatregelen genomen. "We hebben de spelers gevraagd om mekaar geen hand meer te geven en er wordt hen ook aangeraden om de handen regelmatig te ontsmetten. Een normale wedstrijdvoorbereiding is het zeker niet geweest, maar ik moet me focussen op de jongens die wel fit zijn. Uit hen probeer ik het maximale te halen." (KDZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN